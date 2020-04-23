23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Siirt ve Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarda kutladı.

Elazığ

Elazığ'da aileleriyle günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin balkon ile pencerelerini, balon ve Türk bayrakları, çizdikleri resimler ve Atatürk posterleriyle donattı.

Gönül İhsan Tangülü İlkokulu öğrencileri de balkonlarda ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla şiirler okudu. Öğrenciler, "Yaşasın Türkiye, yaşasın 23 Nisan.", "Evde kal Türkiye, evde kal Elazığ." sloganlarıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Etkinlikte öğrenci Yağmur Ceren İrehan'ın saz ve piyanoyla seslendirdiği 23 Nisan şiiri ve İstiklal Marşı büyük ilgi gördü.

Öğrencilerinden Belinay Şen, 23 Nisan'ın Atatürk'ün bütün çocuklara armağan ettiği en güzel bayram olduğunu belirterek, "Bize armağan edilen bu bayramı evlerimizde coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Muhammet Sait Çolak ise yurdu düşmanlardan kurtararak 23 Nisan bayramını çocuklara armağan ettiği için Atatürk'e minnettar olduklarını söyledi.

Bayramı evlerinde de olsa neşe içinde kutladıklarını dile getiren Çolak, "Bugün evler şenlik oldu. 23 Nisan'da evdeyiz ama yine çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Yağmur Nisa Kılıç da "Devletimizin kurallarına uyuyoruz, evden çıkmıyoruz, bayramımızı neşe içinde kutluyoruz." ifadesini kullandı.