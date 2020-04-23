23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bulut, 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olmasının yanında tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen dünya üzerinde benzeri olmayan bir gün olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

" Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden her ferdi ile var olma mücadelesi veren milletimiz, ülkesi, geleceği ve yönetim hakkı üzerinde söz söyleme ve karar alma yetkisini TBMM'nin açılışıyla uhdesine almıştır. Yeniden şahlanan bir milletin fertlerinin aydınlık yarınlara ulaşmak idealiyle başlattığı milli mücadele sürecinde ülkenin kaderini yalnızca onun üzerinde yaşayanların tayin edeceği anlayışı ile TBMM'nin açılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun da habercisi olmuştur."