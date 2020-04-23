23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. yılı, otobüsle şehir turu atılarak kutlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. yılı, otobüsle şehir turu atılarak kutlandı.

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte üstü açık bir otobüs süslenerek çocukların ilgisini çekecek maskotlar eşliğinde şehir turu atıldı. Turda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve tüm siyasi parti temsilcileri balkonlara çıkan yüzlerce çocuk ve ailelerini selamladı. Balkonlardan bayraklarla etkinliğe katılan çocuklara belediye ekipleri tarafından Türk bayrağı ve çikolata ikram edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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