23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu

Bolu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar evlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan bu yıl sokaklarda, caddelerde, stadyumlarda kutlanamadı ancak bu, çocukların coşkusuna engel olmadı.

Birçok kentte olduğu gibi Bolu'da da çocuklar, bayramı evlerine, pencerelerine, balkonlarına taşıdı. Camlar ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Yine aynı coşkuyla okunmak üzere şiirler ezberlendi.

Her yıl okullarını süsleyerek bayram coşkusu yaşayan çocuklar, bu kez evlerini süsleyip, bayraklarla donattı, ellerine Türk bayraklarını aldı "En büyük bayram bu bayram" diyerek 100. yıl coşkusunu yaşadı.

Meydanlarda kutlayamadıkları 23 Nisan coşkusunu evlerine sığdıran çocuklar, ailelerinin de yardımıyla kutlama videoları hazırladı.

Bazı çocuklar ezberledikleri şiirleri, bazıları ise İstiklal Marşı'ndan bir kıta okudu, ezber yapamayacak yaşta olanlar ise gerek 23 Nisan şarkıları gerekse de küçük bir söz ile kutladı 23 Nisan'ı.

Çocukların en doğal halleri ile çektikleri videolar büyük beğeni topladı.