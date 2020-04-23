23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk toplumuna yönelik bir mesaj yayımlarken, elçilik bahçesinde Türk bayrağı açılarak İstiklal Marşı okundu.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "merkez üssü" haline gelmesi nedeniyle bu yıl, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde ve ülkedeki başkonsolosluklarında tören yapılamadı ancak TBMM'nin 100 yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'de yurt genelinde saat 21.00'de balkonlarından ve pencerelerden İstiklal Marşı okunması yönündeki davet, Washington DC'de yankı buldu.

Büyükelçilik çalışanları, Büyükelçilik bahçesindeki tören alanında Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Büyükelçi Kılıç da o anların videosunu Twitter'dan paylaşarak, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Vatan topraklarında da ay yıldızını gönüllerine kazımış vatan sevdalılarının senin gölgende Türkiye'yi yaşattıkları her yerde de. Tıpkı ABD'de olduğu gibi." ifadesini kullandı.

Kılıç'tan ABD'deki Türk toplumuna 23 Nisan mesajı

23 Nisan dolayısıyla ABD'deki Türk toplumuna hitaben bir de mesaj yayımlayan Büyükelçi Kılıç, şunları kaydetti:

"Bundan bir asır önce teşkil edilerek, milli mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini alan Gazi Meclis'imiz, ulusumuzun egemenliğinin nişanesi olmuş ve bilahare Cumhuriyetimizin yolunu açan destansı kurtuluş mücadelemizin büyük bir sebat, inanç ve kararlılıkla yürütülmesinde başat rol oynamıştır."

Kılıç, Türk milleti ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere liderlerin ve TBMM'deki temsilcilerin önderliğinde kurtuluş mücadelesinin meşakkatli dönemi geride bırakarak zafere ulaştığını belirtti.

Mesajında çocuklara da hitap eden Kılıç, "Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu günlerde, kıymetli ailelerinizin ve büyüklerinizin yol göstericiliğinde, kendinizi her açıdan daha bilgili ve donanımlı hale getirmenin taşıdığı büyük önemi layıkıyla idrak edeceğinize tüm kalbimle inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları ve gazi Meclis'in tüm üyeleri olmak üzere, ülkelerinin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazileri minnet ve saygıyla andığını vurgulayan Kılıç, "Ülkemizin istikbalinin ve istiklalinin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

New York'taki Türk toplumundan sanal 23 Nisan etkinliği

New York'taki Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) Atatürk Okulu da 23 Nisan kapsamında internet üzerinden etkinlik düzenleyecek.

İnternet üzerinden toplantı imkanı sunan "Teamlink" üzerinden yapılacak etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter'dan destek verdi.

Başkonsolosluğun hesabından, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı ATKB Atatürk Okulunun düzenleyeceği kutlama törenine davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.