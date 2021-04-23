23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Kula'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kula ilçesinde kutlamalar Yunus Emre Kent Meydanı'nda Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama pandemi kuralları çerçevesinde kent meydanında devam etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaymakam Duru, "Biz iki büyük bayramı bir arada kutluyoruz. Gazi meclisimizin açılışının 101'inci yılı ve dünyada eşi benzeri olmayan ilk ve tek çocuk bayramını bir arada kutluyoruz. Yıl 23 Nisan 1920, daha düzenli ordu kurulmamış, memleketin dört bir yanı düşman işgali altında, Kurtuluş savaşını başlatmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştı. Amaç ise vatandaşları örgütlemek ve bağımsızlık mücadelesini başlatmak. İşte bu zor zamanlarda dahi çocukları düşünen Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına hediye ederek yeni nesle verdiği önemi göstermiştir." diye konuştu.

Kutlamaya, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş ve protokol üyeleri katıldı.