Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2021 13:09

Son dakika haberi... Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve beraberindekiler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende bir konuşma yapan Dülger, hayatta insana dair güzel olan ne varsa çocuklarda saklı olduğunu söyledi.

Çocukların bugünün anlamı geleceğin güvencesi olduğunu ifade eden Dülger, şöyle konuştu:

"Mutluyuz, gururluyuz. Hepimizin, tüm çocukların bayramı kutlu olsun. Bir millet için kıymeti paha biçilemeyecek ulusal egemenlik bayramına kıymeti paha biçilemez çocukların ilham olması elbette tesadüf değildir. Nasıl ki bir çocuk her durumda içimizi ümitle dolduruyorsa, 23 Nisan 1920 tarihi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda birlik ve beraberlik içinde kenetlenen aziz milletimiz için büyük bir umut kaynağı olmuştur."

Konuşmanın ardından 1. Murat İlkokulu öğrencisi Betül Baydı, "23 Nisan" adlı şiiri okudu.

Programda polis, jandarma, itfaiye ve AFAD araçları Atatürk Caddesi'nde konvoy yaptı.

Eskişehir

Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kurallarına uyulan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile diğer ilgililer katıldı.

Kütahya

Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başyiğit, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Kovid-19 salgınıyla mücadele kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Program öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale'deki törende İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, tüm çocukların bayramını kutlayıp, okullarda çocukların seslerini özlediklerini söyledi.

Yalova

Yalova'daki tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Programa, Kovid-19 salgını nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol ve diğer ilgililer katıldı.

Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ESKİŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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