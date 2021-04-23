23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Tarım Orman Müdürü Esin Korkmaz ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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