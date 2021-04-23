23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yılı dolayısıyla akşam etkinlikleri düzenlendi.

Karabük Valiliğince, Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi binasına ve kentin çeşitli noktalarına lazer ışıklarıyla Türk bayrağı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası, portresi ve silueti ile 23 Nisan yazısı yansıtıldı.

Etkinlikler kapsamında Kent Meydanı'nda havai fişek gösterisi de yapıldı