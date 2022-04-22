23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Tüzün, mesajında, demokrasinin en güzel örneğini sergileyerek millet meclisini açan Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha minnet ve saygıyla andığını bildirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Kurtuluş Savaşı sırasında açılan TBMM'nin, millet egemenliğinin ve ulusun bağımsız ve özgür yaşama iradesinin sembolü olduğunu vurgulayan Tüzün, şunları ifade etti:

"Cumhuriyeti kuran, cumhuriyet devrimlerini gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, cumhuriyet ve demokrasimize yönelik giderek artan tehditlere karşı mücadelemizi daha da artırarak sürdürmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. 23 Nisan demokrasi ve çocuk bayramıdır. 23 Nisan'ın önemle vurgulanması gereken bir diğer özelliği de bu büyük günün çocuklarımıza armağan edilerek bayram ilan edilmesidir. Çocuklarımıza çağdaş medeniyet seviyesinin üstünde bir yaşam sürecek bağımsız, güçlü bir ülke bırakmak hepimizin temel görevidir. Çocuklarımızı korumak, eğitim olanaklarını geliştirmek, daha iyi iş ve yaşam olanakları sunmak, Büyük Atatürk'ün deyimiyle fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek zorundayız."

Melek Mızrak Subaşı da mesajında, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulmasıyla Türk halkının temsil hakkını kazandığını hatırlattı.

Bu anlamlı günde, geleceğin teminatı olan çocukların en iyiye kavuşması için kendilerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirten Subaşı, Bilecik halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.