23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

22.04.2022 13:59
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Tüzün, mesajında, demokrasinin en güzel örneğini sergileyerek millet meclisini açan Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha minnet ve saygıyla andığını bildirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Kurtuluş Savaşı sırasında açılan TBMM'nin, millet egemenliğinin ve ulusun bağımsız ve özgür yaşama iradesinin sembolü olduğunu vurgulayan Tüzün, şunları ifade etti:

"Cumhuriyeti kuran, cumhuriyet devrimlerini gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, cumhuriyet ve demokrasimize yönelik giderek artan tehditlere karşı mücadelemizi daha da artırarak sürdürmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. 23 Nisan demokrasi ve çocuk bayramıdır. 23 Nisan'ın önemle vurgulanması gereken bir diğer özelliği de bu büyük günün çocuklarımıza armağan edilerek bayram ilan edilmesidir. Çocuklarımıza çağdaş medeniyet seviyesinin üstünde bir yaşam sürecek bağımsız, güçlü bir ülke bırakmak hepimizin temel görevidir. Çocuklarımızı korumak, eğitim olanaklarını geliştirmek, daha iyi iş ve yaşam olanakları sunmak, Büyük Atatürk'ün deyimiyle fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek zorundayız."

Melek Mızrak Subaşı da mesajında, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulmasıyla Türk halkının temsil hakkını kazandığını hatırlattı.

Bu anlamlı günde, geleceğin teminatı olan çocukların en iyiye kavuşması için kendilerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirten Subaşı, Bilecik halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

YORUMLAR
500
Yunak'ta ilçe protokolü makam koltuklarını çocuklara devretti Yunak'ta ilçe protokolü makam koltuklarını çocuklara devretti Düzce Belediye Başkanı Ecrin Sağlam oldu Düzce Belediye Başkanı Ecrin Sağlam oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement