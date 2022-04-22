23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

22.04.2022 16:02
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Yağcı, mesajında, Türk milletinin geleceğini tayin etme irade ve inancının bir yansıması olarak 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci yılında, "Gazi meclis"te yer almanın haklı onurunu yaşadığını belirtti.

TBMM'nin 102 yıllık geçmişiyle demokrasi, milli irade ve millet egemenliğinin en önemli sembolü olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları ifade etti:

"Ulusal Egemenlik Bayramını dünyada çocuklarına armağan eden tek ülke olmamız milletimizin çocuklarımıza verdiği değerin ispatıdır. İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de kurucu mecliste şehrimizi 1. dönem milletvekili olarak temsil eden Ahmet Lakşe, Halil Işık, Mustafa Kemal Güney, Necip Soydan ve Ahmet Hamdi Aksoy beylerle 23 Nisan 1920'den bugüne meclis çatısı altında şehrimiz adına ve milletimiz adına görev yapmış tüm milletvekillerinden vefat etmiş olanları rahmet ve şükranla yad ediyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Gazi meclisimizin açılışının 102. yılında coşku ve heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıyacağımıza inanıyorum."

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Kaynak: AA

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