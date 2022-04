23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, ülke olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevinci içinde olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekilleri, şehit ve gazileri rahmetle anan Çelebi, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli iradenin egemen kılındığı ve yarınlarımızın güvencesi en değerli varlıklarımıza çocuklarımıza eşsiz bir armağandır. Milli ve manevi değerlerine bağlı, üreten, paylaşan her nesil ülkemizi her alanda daha ileriye götürecektir.

Milletvekili Çelebi, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.