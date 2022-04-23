23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23.04.2022 10:15
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gururla kutlandığını belirtti.

TBMM'nin açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğini aktaran Çiftçi, "Bu önemli gün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir.

Bu duygularla siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."

Süloğlu Kaymakamı Kaya

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, Türk milletinin 23 Nisan 1920'de bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

TBMM'nin 102 yıl önce açıldığını anımsatan Kaya, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara bayram olarak armağan ettiği özel ve anlamlı bir gündür." ifadelerini kullandı.

Daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için geleceğin teminatı çocukları yetiştirmenin ortak hedef olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu Atatürk'ün 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş olduğu bu anlamlı günün 102. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çiftçi, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika


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