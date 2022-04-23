23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ergani ilçesinde tören düzenlendi.
Ergani'de öğrencilerin, makamlara temsili oturmasıyla başlayan kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey'in Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, kamu kuruluşu müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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