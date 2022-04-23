23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Koçak ve öğrenciler, buradaki törenin ardından kortej eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Yaşar Koçak, burada Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Fidan Vursavuş ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete devredildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

Bu tarihin sadece TBBM'nin açıldığı değil, aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hakim olmasından dolayı da önem taşıdığını ifade eden Koçak, "TBMM, toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek istenen bir milletin yokluklar içerisinde var ettiği, milli iradenin kalbinin attığı bir yerdir." dedi.

Törende, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu da konser verdi, halk oyunları gösterileri sunuldu. Şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.