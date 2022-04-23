23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 13:00

-Saray ilçesinde düzenlenen 23 nisan kutlamaları coşkusu -Günün Anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe milli eğitim müdürü Reşat Uçak'ın konuşması -Detaylar Saray ilçesinde düzenlenen 23 nisan kutlamaları coşku ile kutlandı.

- Saray ilçesinde düzenlenen 23 nisan kutlamaları coşkusu

-Günün Anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe milli eğitim müdürü Reşat Uçak'ın konuşması

-Detaylar Saray ilçesinde düzenlenen 23 nisan kutlamaları coşku ile kutlandı.

İlçe kültür ve sanat merkezi önünde düzenlenen programda, Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Günün Anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe milli eğitim müdürü Reşat Uçak gerçekleştirerek herkesin ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konuşmanın ardından Şiirler okundu.Anasınıfı öğrencileri tarafından bazı gösteriler yapıldı.

Halk oyunları ve okulların birbirinden güzel hazırladıkları oyun ve gösterilerin ardından Program son buldu.

Programa İlçe kaymakamı Adem Ünal Belediye başkanı Özgen Erkiş, Askeri erkan, Protokol üyeleri, Öğrenci,Öğretmenler, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Nisan, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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