23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 13:18

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bilecik'teki tören İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından İstasyon Spor Salonunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, TBMM'nin 102. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Akyol, 23 Nisan'ın milli bağımsızlığının tarihsel öneminin yanında Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan çocukların sevgiye, barışa ve geleceğe dair umudunu, gururunu ve sevincini yansıtan müstesna bir gün olduğunu ifade etti.

Akyol'un konuşmasının ardından öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiirlerini okudu. Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri tarafından bağlama korosunun konseri ile devam eden etkinlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.

Etkinlik, 23 Nisan temasıyla hazırlanan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesine sona erdi.

Etkinliğe Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bilecik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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