23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 13:21
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Çalışkan, mesajında, milli iradenin kayıtsız şartsız egemenliğini tüm dünyaya 102 yıl önce bugün ilan edildiğini, o gün doğan demokrasi ve özgürlük meşalesini bugünlere ulaştıran millet iradesinin, bu değerleri yarınlara gururla taşımasının en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Milli iradenin yansıması olan TBMM'nin bu tarihi rolünün ve derin şahsiyetinin çocukların berrak zihinlerinde yer etmesinin, başlıca hedefleri olduğunu vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi çok anlamlı ve değerlidir. Bu anlamı yaşatmak için bayramın ruhunu bir asır şanla, şerefle ve azimle koruduk, bundan sonra da aynı duyguyla koruyacağız. Çocuklarımızın bu aziz mirastan alacakları güçle, özgür birey, güçlü toplum ve daha ileri demokrasi hedefine kararlılık ve özgüvenle yürüyeceklerine olan inancım tamdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin tercihi ve kararı dışında bir güç tanımıyoruz. Çocuklarımıza vesayet zincirlerini kırmış, kendi kaderine kendisi yön veren bir demokrasi bırakacağız. Vicdan ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yaşam tarzlarına saygı, hukuk önünde eşitlik gibi kavramları çocukların bilfiil yaşayarak ve görerek öğrenecekleri bir Türkiye için yorulmadan çalıştık, yılmadan çalışacağız. Aziz milletimiz, sadece kendi evlatlarının geleceği için değil, tüm çocuklar için daha adil, daha insani ve daha merhametli bir dünya yolunda bir asır önce olduğu gibi bugün de umuttur."

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ise ulusal egemenlik ve bağımsızlığın en önemli noktalarından birinin, 102 yıl önce 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ve Türk halkının egemenliğini ilan etmesi olduğunu anımsattı.

Acar, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl kutlanmaktadır. TBMM'nin açılışı ile Türkiye için böylesine anlamlı bir günde çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, ülkemiz ve milletimiz için en temel husustur. Geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza duyulan sonsuz güvenin nişanesi olarak bu tarihi an tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bağımsızlık mücadelemizi veren kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin açılışı açılışının 102. yıl dönümünü kutluyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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