23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 13:22
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Edirne'nin Meriç ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ocak, günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak tüm çocukların bayramını kutladı.

Törende öğrenciler, müzikli gösteri ve halk oyunları gösterileri sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve yapılan oyunlar neticesinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Törene, Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Cenk Alkan, Belediye Başkan Vekili Ünal İnce, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tören, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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