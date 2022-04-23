23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23.04.2022 13:32

Törenden görüntüler İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice'nin konuşması Çocukların şiir okumasından görüntüler Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün çocuklara hediye dağıtmasından görüntüler Kars'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törenden görüntüler

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice'nin konuşması

Çocukların şiir okumasından görüntüler

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün çocuklara hediye dağıtmasından görüntüler Kars'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice'nin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelen sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, farklı okullardaki öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı, şiir okudu.

Daha sonra atletizm dalında derece yapan sporculara, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından ödül verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika


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