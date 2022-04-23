23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 13:32
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Keban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Keban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanında bulunan Atatürk Büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve okul müdürlerinin çelenk bırakmasıyla başlayan törenler, Atatürk İlkokulunda bahçesinde devam etti.

Törede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emül ve Atatürk İlkokulu öğrencisi Abdulkadir Doğan, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, 23 Nisan konulu resim sergisi açıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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