23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

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Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki törenden genel görüntüler

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi

Oratoryo gösterisi

Çocuk korosundan konser

Eğlence atölyeleri Kocaeli Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Yahya Kaptan Ortaokulu tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, öğrenciler ve aileler katıldı.

Çocuklar kutlama programının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından fuaye alanında kurulan eğlence atölyelerindeki etkinliklere katıldı.