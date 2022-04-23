23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenlerle kutlandı.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan tarafından çelenk sunuldu. Etkinlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bayram dolayısıyla makamını İnönü Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencisi Şerife Özbek'e bırakırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise görevini Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Simay Yade Çoban'a devretti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da koltuğunu kendisinin de mezun olduğu Namık Kemal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Gülce Geçti ile özel eğitim öğrencisi Birhan Erdoğan'a teslim etti.

Cam Piramit alanındaki amfi tiyatroda gerçekleştirilen kutlama programında halk oyunları gösterisi yapıldı ve okullar tarafından açılan sergi alanları gezildi.

Muğla

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Atatürk İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Kutlama programına Vali Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri, protokol üyeleri, siyası partilerin temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ve evrensel özellik taşıyan tek bayram olduğunu söyledi.

Çay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bugün Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhunun her geçen gün güçlenip kuvvetlendiği, milletimizin kenetlendiği, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Törende, öğrencilerin hazırladığı dans ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

Programın ikinci kısmında ise öğrenciler kendileri için hazırlanan ok atma, kumaş baskı, yüz boyama, kağıt uçak ve çocuk oyunları şenliğinde gönüllerince eğlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri de alanda bulunan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunarak çevre bilinci eğitimi verdi.

Isparta

Isparta'da da İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydan'ındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Işıkkent Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde, öğrenciler gösteriler yaptı, şiirler okudu.

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burdur

Burdur'da Şehit Akif Atay İlkokulu'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şeker Ortaokulu'nda devam eden kutlama programına Burdur Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyeleri de katıldı.

Kakırman, burada yaptığı konuşmada, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirmesi ve tüm insanlığın barış içinde yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla çocuklarla kutladıklarını söyledi.

Halk oyunları, mehter marşı, dans gösterileri, halat çekme ve koltuk kapmaca yarışmaları ve 102 kişinin gök yüzüne balon bırakmasının ardından program sona erdi.

Daha sonra çocuklar, Burdur Belediyesinin Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurduğu 23 Nisan oyun parkında eğlendi.