23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23.04.2022 13:46
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Tören alanı İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in konuşması Çocukların gösterileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyorSİİRT - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Tören alanı

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in konuşması

Çocukların gösterileri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SİİRT - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdür Deniz Edip, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Stadyumu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Edip, 102 yıldır heyecanı, umudu, hatırası sönmeyen bir gururun mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

İki önemli değeri aynı günde buluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Edip, "Hayat gayemiz olan çocuklarımız için hepimizin yüreğinde, zihninde en güzel dualar, dilekler, temenniler saklı. Geleceğe olan inancımızın vesilesi çocuklarımız. Her adımımız, çabamız onlar için." dedi.

Şiirlerin okunduğu törende, Yunus Emre İlkokulu Öğretmeni Arzu Özbilici'nin birinci sınıf öğrencileriyle hazırladığı "Anadolu Ateşi" gösterisi sunuldu.

Törende, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi adına Türkiye'nin farklı bölgelerine ait dans gösterileri sergilendi.

Öğrenciler arasında düzenlenen çuval, yumurta, halat çekme ve sandalye kapmaca yarışları renkli görüntüler oluşturdu.

Vali ve Belediye Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika


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