23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tokat'ın Yeşilyurt ve Turhal ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'ın çelenk sunmasının ardından Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu, öğrenciler tarafından gösteriler sonuldu ve oyunlar oynandı.

Turhal

Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız yaptı.

Törende Ahmet Dinçer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi, halk oyunu gösterileri sunuldu.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene Kaymakam Ali Gökay, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Turhal Belediye Başkan Vekili Hakan Alparslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk ile vatandaşlar katıldı.