23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 14:30
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Bingöl ve Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bingöl ve Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bingöl'de Merkez Karşıya Spor Salonu'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, down sendromlu çocuklar dans ve halk oyunu gösterisi yaptı.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, öğretmenler ve veliler katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta da Spor Salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, oyun ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyada çocuklara verilen tek bayram olduğunu söyledi.

Pehlivan, "Sizleri gördükçe umutlarımız yeşeriyor. Sizleri gördükçe millet olarak özgüvenimiz daha da pekişiyor. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Milletimiz ve devletimiz sizlerin omuzlarında yükselmeye devam edecek. Bizlere düşen sizlere en güzel ortamları sağlamak." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tugay Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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