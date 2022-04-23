23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 14:51
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Urla ve Seferihisar ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Urla ve Seferihisar ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Urla 12 Eylül Stadı'ndaki programa geçildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler halk dansları gösterileri sundu ve şiir okudu. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene, Kaymakam ve Urla Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, şehit aileleri, gaziler, idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Seferihisar

İzmir'in Seferihisar ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç ve öğrenciler Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Ürkmez Salih Değerli İlkokulunda düzenlenen programa geçildi.

Buradaki etkinlikte yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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