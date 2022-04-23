23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Gercüş Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende de, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Törene, Kaymakam Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Hakim Gülay Tezcan Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, İlçe Emniyet Amiri Can Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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