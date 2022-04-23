23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklere kutlandı.
Spor salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu programın ardından Kaymakamlık tarafından uygulanan "Şemdinli'de Bahar Gençlikle Başlar" projesi kapsamında şehir stadında çocuklar uçurtma uçurdu, palyaço gösterisi sunuldu.
Alana kurulan oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklara patlamış mısır ikram edildi.
Programa Kaymakam Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İl Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan kurum amirleri, çocuklar ve aileleri katıldı.
Kaynak: AA
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