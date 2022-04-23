23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 15:07
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, koltuğunu temsili olarak Kaşkol İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Efecan Zengel'e devretti.

Kaymakamlık koltuğuna oturan Zengel, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Solak, Zengel'e teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Çocuk Akademisi'nde devam eden programda öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı, şiirler okudu. Pasta kesimiyle son bulan programa Kaymakam Solak, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Bahtiyar Ekinci, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince de okul bahçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik gösteri sunuldu. Öğrenciler, etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Başkale Anadolu Lisesi'nde de yine bu kapsamda etkinlik gerçekleştirildi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Başkale, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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