23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kulp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Pasur Belediyespor Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteri yaptı.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Cumhuriyet Savcısı Barış İslamoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür ve İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan tarafından ödülleri verildi.

Törene, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.