23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Baskil ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Baskil Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat öğrencilerin bayramını kutladı.

Daha sonra Baskil İlkokulu öğrencileri şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Programa, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu belirtti.