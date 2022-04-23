23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağında düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezindeki programda da İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, şiirler okudu, gösteriler sundu.

Vali Mahmut Demirtaş da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu öğrenci Berrak Şahin'e devretti.

Makam koltuğuna oturan Şahin, atık malzemelerin geri dönüşümüne dikkat çekti ve geri dönüşüm merkezleri ile sıfır atık malzeme alanlarının çoğaltılması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyada başka bir örneğinin olmadığını belirten Demirtaş, çocukların başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ise Başsavcılık makamını temsili olarak Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nida Nur Adak'a devretti.