23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 16:58
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ankara'nın Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara'nın Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çubuk'ta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Atatürk Parkı tören alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından etkinlikler Yavuz Selim İlkokulu bahçesinde devam etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, gösteriler sunduğu etkinliklere Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kahramankazan

Kahramankazan Belediyesi, bayram dolayısıyla Halk Pazarı alanında oyun alanı kurdu. Alana akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuklar, içerisinde çok sayıda oyuncağın yer aldığı etkinlik alanına yoğun ilgi gösterirken dans ve kukla gösterileri de yapıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocukların bayramını kutlayarak "Sizler bizim göz nurumuz, geleceğimizsiniz. Geçen ay büyükleriniz için bir konser düzenlemiştik, şimdi sıra sizde. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyor iyi eğlenceler diliyorum". dedi.

Etkinlik alanının çocuklar için yarın da açık olacağı bildirildi.

YORUMLAR
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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çubuk, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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