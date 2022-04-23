23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 17:29
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Mersin'in Anamur, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'in Anamur, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaptı.

Programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Gülnar ilçesinde düzenlenen törende ise öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergiledi. Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tarsus ilçesinde ise ilçe protokolünün katılımıyla tören düzenlendi.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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