23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Çelenk sunma töreni kar yağışı altında yapıldı - Son Dakika

Ardahan ve Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri kar yağışı altında yapıldı.

Ardahan'da Valilik bahçesindeki Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kar yağışı altında gerçekleşen programa İl Mill Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Müdür Yardımcısı Akın Koç, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da kar yağışına şaşırdıklarını belirterek, "Kar rahmettir, berekettir. Bu rahmet ve bereketin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Bu vesileyle çocuklarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum." dedi.

Bulut, gün içinde etkinlikler kapsamında bazı aileleri ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.