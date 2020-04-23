23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evlerde yaşandı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde coşkuyla kutlandı.

Günler öncesinden evlerinin camlarını, odalarını, balkonlarını süsleyen çocuklar, sabah saatlerinde online olarak okullarındaki kutlamalara katıldı.

Bu okullardan Bahçeşehir Edirne Koleji öğrencileri de coşkuyu evlerinde yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini seslendiren ve marşlar okuyan çocuklar, öğretmenlerinden günün anlam ve önemini dinledi.

Okul Müdürü Mahmut Boztürk de sınıfları online ziyaret ederek öğrencilerin bayramlarını tebrik etti.

Boztürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyanın tek çocuk bayramının evlerde de coşkuyla kutlandığını ve sonsuza dek bu coşkuya hiçbir şeyin engel olmayacağını söyledi.