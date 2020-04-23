23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KKTC'de de kutlandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı kutlandı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bayrak Radyo ve Televizyonundan (BRT) ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, millet olarak tasada ve kıvançta bir olunan gün olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve Türk milletinin iradesini temsil eden TBMM'nin açılışının 100. yılını da coşkuyla kutladıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"23 Nisan 1920'de Ankara'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlattı, vatana gönül verenlerin gayreti, azmi, kararlılığı milli birlik ve beraberliğin kenetlenmiş ifadesi oldu. 23 Nisan 1920'den 23 Nisan 2020'ye 100 yıllık sürede, Türkiye Cumhuriyeti dev bir çınar oldu.

Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen çocuklarımız, vatanına ve milletine yararlı kuşaklar olarak yetişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve cumhuriyet fikrinden esinlenen Kıbrıs Türkü, ulusal direniş ve var oluş mücadelesini KKTC'nin ilanıyla taçlandırdı."

Çavuşoğlu, halka saat 21.00'de balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okuma çağrısında bulundu.

Daha sonra Lefkoşa'daki Atatürk büstüne çelenk bırakan Çavuşoğlu, her ilçeden bir öğrenciyle BRT ekranlarında online bağlantıyla görüştü.

Çavuşoğlu sonrasında Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) dijital ortamda düzenlenen "Yunus Emre Enstitüsü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinliğine katıldı.

Tatar ve Akıncı'dan çocuklara kutlama

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı video mesajla kutladı.

Başbakan Ersin Tatar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 6 ilçeden çocuklarla sosyal medya ortamında bir araya geldi.

KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyeti Meclisi ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra evler de Türk ve KKTC bayraklarıyla donatıldı.