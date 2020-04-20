23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi işbirliğiyle "23 Nisan Şiir Yarışması" düzenlendiği bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şiir yarışması düzenleniyor. Katılmak isteyen öğrenciler yazdığı şiiri "0 (284) 714 02 00 WhatsApp Hattı'na" gönderebilecek.

Başvurunun yarın sona ereceği yarışmada en güzel şiir, jüri değerlendirmesiyle belirlenecek.

Şiir yarışmasında birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye akıllı saat hediye edilecek.

23 Nisan'da "En Süslü Benim Evim Yarışması"

Keşan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "En Süslü Benim Evim Yarışması" düzenleniyor.

Vatandaşlar 23 Nisan'a özel balkon, bahçe veya evini bayraklarla süsleyip fotoğrafını "0 (284) 714 02 00 WhatsApp Hattı'na" gönderebilecek.

Değerlendirmenin ardından birinciye buzdolabı, ikinciye çamaşır makinesi ve üçüncüye de bulaşık makinesi hediye edilecek.

Ayrıca yarışmalara katılan herkese maske gönderilecek.