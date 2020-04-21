23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920 tarihinin Gazi Mustafa Atatürk tarafından geleceğin inşasında önemli görevler üstlenecek çocuklara bayram olarak armağan edildiğini hatırlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmeleri, çağımızın gereklerine uygun bir şekilde yarınlara hazırlanması noktasında bütün imkanlarımız seferber edilmektedir. Biliyoruz ki gururumuz, ümidimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi ve milli egemenlik anlayışının sonsuza kadar yaşatılması noktasında en büyük güç kaynağımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."