23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'yi açarak, millet iradesini her şeyin üzerinde tuttuğunu bildirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünyada büyük bir hızla yayılarak insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde kutlayacaklarını belirten Gürkan, "İnşallah temennimiz odur ki bundan sonraki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ruhuna uygun bir şekilde coşku içerisinde kutlarız." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut ise mesajında, "100. kuruluş yıl dönümünü yürekten, büyük bir onurla kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın her karışında yurt savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.