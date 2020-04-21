23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, ulusal egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Milli mücadelenin ardından Türk milletinin özgür iradesinin temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ifade eden Akın, yeniden bağımsızlığa ve ulusal egemenliğe dayalı yeni bir yönetim anlayışına kavuşulduğunu dile getirdi.

Meclisin açıldığı ve ulusal egemenliğin tescillendiği 23 Nisan gününü, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Dünyada bir başka benzeri olmayan bu bayramı her yıl farklı ülkelerden gelen çocukların katılımıyla coşku ve sevinç içerisinde kutlamaktayız. Fakat son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl 23 Nisan etkinlikleri iptal edilmiştir. Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de salgınla mücadele ettiği bu dönemde evde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Unutmayınız ki bu günler yakın zamanda geçecek, eskiden olduğu gibi dışarıda özgürce oynayabilecek, sizlere armağan edilmiş bu bayramı yine coşku içinde kutlayabileceksiniz."

Akın, çocukların ilim ve teknolojinin ışığında, milli ve manevi değerleri sahiplenen bireyler olarak yetişmesi için gayret gösterdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılını ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, saygılarımı sunuyorum."