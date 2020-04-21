23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu mesajında, 23 Nisan 1920'nin milletin kurtuluşunu, bağımsızlığını, özgürlüğünü sembolleştiren bir tarih olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve o dönemin kahraman mebuslarının, devletin temeline koyduğu milli irade harcı sayesinde ülkenin birbirinden çetin badirelerden geçerek bugünlere geldiğini ifade eden Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük bir birikime sahip Meclisimiz, millet iradesinden aldığı güçle, dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel güvencesi, sorunların çözüm adresi ve zeminidir. Şanlı bir maziyi güçlü bir geleceğe bağlayan yegane bir kurum olan Meclisimiz hem Cumhuriyetimizin ideallerinin hem de demokrasinin evrensel değerlerinin her zaman taşıyıcısı olmayı sürdürecektir. Devletimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının güvencesi olarak genç kuşakları görmüş ve bu kutlu günü çocuklarımıza ve gençlerimize armağan etmiştir. Ülkemizin geleceği de gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."