23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100. yaşını büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, "Biz sanayiciler, ülkenin bağımsızlığının ekonomik bağımsızlıkla sağlanacağının bilincindeyiz ve o inançla bıkmadan, yorulmadan üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdebir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 23 Nisan 1920'de Cumhuriyet'e giden yolun temelinin atıldığını ve kurtuluş mücadelesinin fitilinin ateşlendiğini anımsatan Özdebir, "Vatanı kuran ve kurtaran TBMM'nin 100'üncü yaşını büyük bir gururla kutluyoruz. Esareti içine sindiremeyen ve yabancı bir doku gibi reddeden, fikri hür, vicdanı hür, tek kaygıları vatan olan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki vatanseverlerin aldığı sorumluluk ve aynı ruhla Cumhuriyet'i ve onun değerlerini korumak ve daha da yukarı götürmek sorumluluğu ve bilinciyle çalışacağız ve ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu önemli günün evlerde kutlanacağına dikkati çekerek, bu toprakların çok badire atlattığını, 100 yıl önce atılan sağlam temeller sayesinde, her seferinde zaferle çıkıldığını vurguladı.

Bu sıkıntılı günlerin dayanışma ruhuyla atlatılacağının altını çizen Özdebir, şunları kaydetti:

"1923 yılında 13,6 milyon nüfusu ile kişi başına düşen gelir seviyesi 45 dolar olan ekonomimizin, bugün 83 milyon nüfusla 9 bin 127 bin dolar seviyesine, 565 milyon dolar olan milli gelirimiz de 1334 kat artarak 754 milyar dolar seviyesine geldi."

Atatürk'ün "Sanayileşme, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır." sözünü hatırlatan Özdebir, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sanayiciler, ülkenin bağımsızlığının ekonomik bağımsızlıkla sağlanacağının bilincindeyiz ve o inançla bıkmadan yorulmadan üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz. TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyoruz."