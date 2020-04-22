23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, 23 Nisan 1920'de milletin egemenliğini esas alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Savaşı'nın zaferle nihayete erdirilerek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığını belirtti.

23 Nisan'ın övünç ve gurur tarihi olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ecdadımızın bize miras bıraktığı medeniyet tasavvuru doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde canla başla mücadele edeceğiz. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık etkinliklerle kutlayamayacak olsak da 23 Nisan'ın coşku ve sevincini hep kalbimizde hissedeceğiz. Dünyada çocuklara armağan edilen tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı dünya çocukları nasıl coşku ve sevinç içinde kutluyorsa biz de aynı duygularla bu sevinç ve coşkuya ortak olacağız. Türk milleti 23 Nisan'ın ifade ettiği değer ve anlamı hiçbir zaman unutmayacaktır."

Genç, 23 Nisan'da bütün çocukları ve vatandaşları saat 21.00'da evlerinin balkonlarından coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'nı okumaya da davet etti.