23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika Ekonomi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ticaretin devamı için aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla bugünleri atlatacak, bir olmanın tarihini yazacağız." ifadesini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ticaretin devamı için aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla bugünleri atlatacak, bir olmanın tarihini yazacağız." ifadesini kullandı.

Baran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 23 Nisan 1920'nin TBMM'nin açıldığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu belirten Baran, "Bir asırlık tarihinde Türk siyasi hayatının en önemli kurumu ve demokrasinin kalesi olan TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü ve TBMM'yi yeni asırlara taşıyacak ikbal ışığımız çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum. Bugün tüm dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs salgını ATO üyelerine zor günler yaşatsa da ticaretin devamı için aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla bugünleri atlatacak, bir olmanın tarihini yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ulusal egemenliği sürdürmenin yegane koşulunun bağımsız Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğuna dikkati çekerek, milletin bir asır önce "ya istiklal ya ölüm" diyerek seçimini yaptığını, kendi kendini yönetmekten başka bir seçeneği kabul etmediğini vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini hatırlatan Baran, barışın ve sevginin simgesi olan çocukların, Türkiye'nin aydınlık geleceğine imza atacağını bildirdi.

Baran, Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün kıymetli bir yol gösterici olduğunu belirterek, "Evlatlarımıza bırakacağımız tam bağımsız Türkiye, refah içinde ve güçlü ekonomik yapısıyla yarınlara güvenle ilerlemek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle bir dizi sorunla uğraşmak zorunda kaldığına dikkati çeken Baran şunları kaydetti:

"Dünyayı etkileyen Kovid-19 ile mücadele süreci başarıyla yönetiliyor. Pandemi riski nedeniyle belki cadde ve sokaklarda bu önemli günü kutlayamıyoruz ancak hiçbir pandemi zaferle sonuçlanan mücadelenin asırlık sevincine engel olamaz. TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde, ilk Meclis Başkanımız, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Baran, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısına uyarak, ATO üyelerinin yarın akşam saat 21.00'de evlerinin penceresinden İstiklal Marşı'nı okuyacaklarını bildirdi.

Ankara Ticaret Odası, 23 Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:54 Kaynak: AA

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