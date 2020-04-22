23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, aziz Türk milletinin tarihinde eşsiz bir kahramanlık örneği olan milli kurtuluş savaşını bizzat yürüten ve gazilik nişanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki istiklal mücadelesinde dönüm noktası olduğunu aktaran Bilgin, milletin, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını attığını kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda coşku ve sevincin dünya çocuklarıyla paylaşıldığını belirten Vali Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüreklerinde taşıdıkları umutları ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir. Bu zor günlerde 100. yıl coşkusunu meydanlarda kutlayamasak da, 23 Nisan gecesi balkonlara ve camlara çıkıp İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz. Bizlere bugünlerde düşen görev, her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır.

Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yıllık tarihinde defalarca hainlerin saldırılarına maruz kalmıştır. En son 15 Temmuz saldırısında ilk günkü bağımsızlık ruhuyla dimdik ayakta kalmış ve 'Gazi Meclis' unvanını pekiştirmiş, yıkılmaz bir kale olduğunu göstererek gereken cevabı hainlere vermiştir. Bu mutlu gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hür irademizi ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."