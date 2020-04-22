23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 23 Nisan 1920'nin, aziz vatanın işgal edilip milletin yok olma eşiğine getirildiği bir dönemde, dirilişin, ayağa kalkışın ve şahlanışın müjdesi olduğunu belirtti.

Vali Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yaşını büyük bir gururla kutladıklarını kaydetti.

23 Nisan 1920'nin "ya istiklal ya ölüm" parolasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın "Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir" ifadesiyle taçlandırılması olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, mesajında şunları aktardı:

"Bununla birlikte ulusal egemenliğimizin tescillendiği bu anlamlı gün, Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmek suretiyle sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik gibi kavramların, minik yürekler aracılığıyla dünyaya hakim kılınması amaçlanmıştır. Zira dünyada savaşların sona ermesi ve dünya barışı adına, geleceğin büyükleri olan dünya çocuklarının bugün vesilesiyle bir araya gelmeleri, geleceğin dünyası adına büyük anlam taşımaktadır."

Tüm dünyada bugünlerde küresel bir salgınla amansız bir mücadele yürütüldüğünü hatırlatan Demirtaş, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu toplu yaşam alanlarında kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

İçinde bulunulan salgın mücadelesinin 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşanmasına mani olunmamasını isteyen Vali Demirtaş, şunları ifade etti:

"Bugün evlerimizi tıpkı okullarımızda olduğu gibi süsleyelim, balkonlarımızı ay yıldızlı al bayrağımızla donatalım. Aynı duygularla 23 Nisan şiirleri okuyup 23 Nisan'ı anlatan resimler yapalım. Büyüklerimizi, küçüklerimizi, arkadaşlarımızı telefonla arayıp bayramlarını kutlayalım. Televizyondan 23 Nisan'ın anlam ve önemini anlatan programları ve ecdadımızın verdiği destansı mücadeleyi anlatan filmleri izleyelim. En önemlisi tüm bu etkinliklerle o günleri yüreklerimizde aynı canlılığıyla hissedelim. Unutmayalım ki bugünler de geride kalacak ve önümüzde daha nice 23 Nisan'lar olacak. Ama o 23 Nisan'ları coşkuyla, sevinçle ve heyecanla karşılamak için bugün evlerimizde kalmalıyız. Kendimizi izole etmeli, sosyal mesafeyi korumalı, büyüklerimizin bizlerin sağlığı, hastalıktan uzak tutmak için aldığı tedbirlere sonuna kadar uymalıyız."