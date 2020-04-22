23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Çalış, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasının Cumhuriyet için atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Demokrasinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 100'üncü yılında olduğu gibi her dönemde de varlığını sürdürecektir. Her yıl coşku ile kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocuklarına Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli ve en büyük hediyesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda, bağımsızlık ve özgürlüğe bağlı bireyler olarak yetiştirmemiz gerektiğini unutmamamız gerekmektedir. Gerekli bilgi ve birikimler ile donatılan çocuklarımızın ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yılmadan çalışarak gayret göstereceklerine de inancımız tamdır. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını gönülden tebrik ediyorum."