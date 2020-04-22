23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, Türk milletinin işgalcilere ve yerli işbirlikçilerine karşı ulusal egemenliğini ilan ettiği çok önemli bir tarih olduğunu belirtti.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin TBMM'nin açılmasıyla hayata geçtiğini anımsatan Kaya, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi tüm dünya çocuklarına bir bayram olarak hediye etmiştir. Bu bayram, Türkiye'nin ilk milli bayramıdır, dünyanın ise tek çocuk bayramıdır. Çatısı altında olmaktan şeref duyduğum, TBMM'nin 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaya, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 100. yılının coşkuyla kutlanması düşünülen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu sene evlerde kutlanacağını da aktardı.

İstiklal Marşı'nı balkonlardan ve pencerelerinden gururla okuyacaklarının altını çizen Kaya, evlerin al bayraklarla süsleneceğini vurguladı.

Kaya, ülkenin aydınlık geleceğinin teminatının çocuklar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, 100. yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu sene evde kutlayacağız diye üzülmesin. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi çocuklarımız bayrama dair duygularını videolar çekerek, yazı ya da resimlerle paylaşsınlar. Gelecek güzel günlere bırakmak istedikleri mesajlarını hepimizle paylaşsınlar. Sağlıklı 23 Nisan'lar geçirebilmek için bu sene evde kalıyoruz. Çocuklarımız bizim gelecek umutlarımızdır. Onlar sağlıklı oldukça, coşkuyla kutlayacağımız daha çok 23 Nisan'larımız olacaktır. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum."

Kaya, bu kutlu günü çocuklara armağan eden eşsiz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla, rahmetle ve minnetle andığını belirtti.